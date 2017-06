Igor, il giallo della cartolina inviata ai carabinieri

Il comando dei carabinieri di Ferrara ha ricevuto una cartolina anomala firmata da Igor, l'uomo ricercato per l’omicidio del barista Davide Fabbri e per il delitto di una guardia ecologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. Il bigliettino, partito da Livorno il 17 maggio, raffigura l'Amerigo Verpucci e nella foto della nave scuola marina militare è stata disegnata una freccia che indica la poppa del veliero. La calligrafia sgrammaticata e incerta trasmette un saluto poco chiaro: "Per grazie Livorno, addio Italia e soldati Skifi".