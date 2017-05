I terremotati del Centro Italia ringraziano "Striscia la Notizia" per le donazioni ricevute

Lo scorso 30 gennaio Edoardo Stoppa, l'inviato di "Striscia la Notizia", si era recato ad Amatrice per documentare la situazione di animali e uomini sopravvissuti al terremoto. Fino a qualche mese fa la situazione era drammatica, così, numerosi italiani di buon cuore avevano contattato la redazione del tg satirico per aiutare concretamente queste persone. L'inviato aveva così messo in contatto i benefattori con i sindaci maggiormente colpiti dal sisma e questo tentativo, oggi, ha dato i suoi frutti: ecco i ringraziamenti.