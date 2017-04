A Striscia la Notizia lo stalliere torturato: "Mi hanno distrutto la vita"

Edoardo Stoppa, inviato di "Striscia la Notizia", ha intervistato per la prima volta Giovanni Santi, lo stalliere sequestrato, picchiato e minacciato da Salvatore Cercelli e Camilla Cassina, titolari del maneggio Carolina di Caluso, alle porte di Torino, oggetto di un recente servizio del tg satirico sul maltrattamento degli animali. Nel reportage, andato in onda il 2 marzo 2017, sono state mostrate immagini di cavalli feriti e di carabinieri che sequestrano bastoni, medicinali scaduti e "stimolatori" elettrici. Il signor Santi, picchiato perchè ritenuto responsabile della segnalazione, davanti alle telecamere di Antonio Ricci ribadisce che non è stato lui ad allertare la trasmissione e racconta come sono andati i fatti nel dettaglio:" Io quel giorno lì sono morto. Da allora passo le notti guardando fuori dalla finestra perchè ho il terrore che vengano a prendere mia moglie e mia figlia. Mi hanno distrutto la vita".