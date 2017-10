I siti di 12 comuni del foggiano hackerati con messaggi inneggianti alla jihad

Fotografie di città in fiamme, di persone in lacrime e di bambini che abbracciano cadaveri. Poi una scritta in arabo e altre due in ingrese: "Stop all’uccisione dei musulmani birmani" e "stop al terrore buddista". Si tratta di un attacco informatico ai danni di 12 siti istituzionali del foggiano: Ordona, Biccari, Orsara, Troia, Castelluccio dei Sauri, Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Pietramontecorvino, Mottamontecorvino, Faeto, Celle di San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia.