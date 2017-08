Stanno facendo molto discutere le immagini pubblicate sui social network legate alla festa della Curva Sud dell'Hellas Verona, una delle squadre promosse in Serie A al termine della scorsa stagione calcistica. Come dimostra il video amatoriale pubblicato sulla pagina Facebook di No Boreal, la manifestazione ha subito una trasformazione nel momento in cui gli organizzatori hanno ringraziato colui che avrebbe sponsorizzato la serata, Adolf Hitler. “Siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica" hanno così intonato tutti i sostenitori gialloblù, scatenando critiche e polemiche.