Gli italiani si sposano sempre meno, è boom di convivenze tra i giovani

Nel 2014 sono stati celebrati 189.765 matrimoni circa 4.300 in meno rispetto al 2013 e l'età della separazione si aggira a 47 anni per gli uomini e 44 per le donne. Le coppie durano in media 16 anni e aumenta l'età dei giovani che decidono di sposarsi: 34 anni per gli uomini, 31 per le donne. Ma le unioni tra giovani sono meno resistenti. Nel loro caso la durata media a dieci anni.



Al nord e al centro i matrimoni civili superano quelli religiosi. E in tutto il Paese sono in crescita le separazioni con uno dei due coniugi ultrasessantenne.



I giovani preferiscono andare a vivere insieme. Le convivenze tra partner celibi e nubili arrivano a 641mila nel 2013-2014 e sono la componente che fa registrare gli incrementi più alti: sono cresciute quasi 10 volte rispetto al 1993-1994.



A dimostrare ulteriormente che le unioni di fatto sono una modalità sempre più diffusa di formazione della famiglia, il dato che oltre un nato su quattro nel 2014 ha genitori non coniugati.



E diminuiscono anche i matrimoni misti. Le unioni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera sono stati circa 24mila, il 12,8% delle nozze celebrate nel 2014, in calo di 1.850 unità sul 2013. Nel 78% dei casi, secondo i dati Istat, la straniera è la sposa e una su due proviene da paesi dell'Est Europa.



In calo anche le nozze tra stranieri, che l'anno scorso sono state solo 6.724, il 3,5% dei matrimoni totali.