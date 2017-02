Furbetti cartellino a Gorizia, sospesi due medici dopo indagine Gdf

Due medici dell'ospedale di Gorizia sono stati sospesi per un anno dal gip del capoluogo isontino al termine di indagini svolte dalla guardia di finanza. Per non destare sospetti, si allontanavano dal posto di lavoro da un'uscita di sicurezza a bordo delle proprie auto, parcheggiate a pochi metri e, dopo essere stati in banca, al ristorante, a fare shopping o nel proprio studio privato, rientravano.