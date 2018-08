Friuli Venezia Giulia, stranieri rifiutano di parlare alle operatrici del centro per l'impiego: Regione appende un cartello

L'assessore Rosolen ha spiegato che "nelle scorse settimane alcuni utenti stranieri si sono rifiutati di interloquire con delle operatrici in quanto donne. Se la disponibilità e la professionalità degli operatori sono requisiti indispensabili, è parimenti doveroso che tutti i cittadini si comportino in modo civile e rispettoso. Se qualche retaggio culturale induce una persona a oltraggiare le donne, o a comportarsi in modo maleducato con gli operatori, ci sono due possibilità: o cambia abitudini, o cambia Paese. Qui la sopraffazione non è ammessa".

Il cartello riprende l'articolo 3 della Costituzione italiana ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali") in diverse lingue: italiano, sloveno, tedesco e inglese, oltre che in friluano. Mancano invece lingue come arabo, cinese e dell'Est Europa, nonostante le folte comunità presenti nel nostro Paese.



La regione ha annunciato che lo stesso cartello verrà affisso in tutti i centri per l'impiego del territorio, visto che a San Daniele del Friuli, Udine, si sarebbe registrato un caso di aggressione nei confronti di una dipendente.