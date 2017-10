Friuli, escursionista 43enne muore precipitando dal Cimon Palatina

Una donna di 43 anni di Sequals (Pordenone) ha perso la vita precipitando per circa 150 metri dal Cimon di Palatina durante un'escursione in quota. A lanciare l'allarme un escursionista che stava salendo sul versante opposto, verso il Rifugio Semenza, e ha assistito all'incidente. I soccorsi, arrivati sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.