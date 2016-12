Gentiloni, intervistato su Radio 1, ha ricordato che il nostro Paese "ha richiamato a Roma l'ambasciatore. Lo abbiamo fatto da due settimane e questo è un gesto molto forte nei rapporti tra Stati".



"Se qualcuno immaginava che il trascorrere del tempo avrebbe diminuito l'attenzione dell'Italia - ha aggiunto il ministro -, per noi il ritorno alla normalità delle relazioni dipende solo da una collaborazione seria e continuiamo ad esercita anche con altre forme una pressione diplomatica perche si arrivi alla verità, ma sappiamo che non sarà facile".



Il responsabile della Farnesina ha precisato poi di aver "parlato della questione anche a Lussemburgo" con gli altri ministri degli Esteri europei e di aver riscontrato "una consapevolezza generale del fatto che si sia trattato di un caso gravissimo, anche per le modalità terribili in cui è avvenuto".



Ma, ha aggiunto, "non siamo ingenui" e "sappiamo che in questo raffreddamento delle relazioni tra Italia ed Egitto ci sarà qualcuno che cercherà di inserirsi per conquistare relazioni privilegiate nei rapporti con l'Egitto". Resta il fatto che, ha concluso il ministro degli Esteri, "l'Egitto ha promesso collaborazione che finora è stata assolutamente inadeguata".