Case vacanze in nero, blitz delle Fiamme gialle in tutta Italia: una famiglia affittava ben 33 appartamenti

Blitz della finanza contro il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore delle case vacanze . Nel mirino dell'operazione "Black House" 400 contribuenti, tra persone fisiche e agenzie, in 24 province. Diversi casi eclatanti, come quello di una famiglia nelle Marche ha affittato ben 33 appartamenti incassando 226.985 euro. I proprietari degli immobili omettevano, parzialmente, di dichiarare i redditi percepiti o non li dichiaravano affatto.

A Lignano Sabbiadoro un singolo proprietario aveva dato in affitto 19 case (ricevendo canoni per 186.049 euro), mentre un altro di Treviso dava in locazione 10 appartamenti sempre in nero.



Nello specifico, le Fiamme Gialle friulane hanno censito circa 27mila immobili di Lignano Sabbiadoro, di cui 16 mila apparentemente inutilizzate. Da qui, grazie a un database appositamente realizzato, hanno individuato 1.024 case affittate a vacanzieri in nero. Soltanto nella zona in questione evasi quasi 6 milioni di euro.