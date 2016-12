Il maltempo torna a colpire il Nord: alberi caduti a Udine, disagi a Torino

23:13 - Una violenta ondata di maltempo, con intense precipitazioni e forti raffiche di vento, si è abbattuta sul Nord. I disagi più grandi in Friuli: a Udine si segnalano alberi caduti e strade allagate. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire soprattutto nella zona sud della città, tra Campoformido, Pozzuolo e Pradamano, dove un'auto è rimasta incastrata in un sottopassaggio. Problemi anche in Piemonte, in particolare nel Torinese.

A Ciriè, comune alle porte di Torino, si è allagata la sala magazzino della dialisi dell'Ospedale, dove si trovano le apparecchiature di trattamento acqua. Nella zona sono state molte le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi abbattuti. Disagi e rallentamenti alla circolazione, anche ferroviaria: sette treni regionali sulle tratte Torino-Milano e Torino-Aosta sono stati cancellati, altri 16 treni hanno subito ritardi compresi tra 20 e 70 minuti. Si tratta di 12 regionali, un intercity e tre Frecciarossa in servizio sulla linea ad alta velocità.



A Milano occhi puntati sul Seveso - Dopo le esondazioni delle ultime settimane, a Milano il Comune ha attivato il Centro operativo nella zona attraversata dal Seveso. Attivato anche lo scolmatore di Palazzolo. Dal Centro operativo verranno coordinati gli interventi della protezione civile, della polizia locale e di Amsa in caso di esondazione.