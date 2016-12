Francesco: "Non ho mai pensato di smettere di fare il Papa, sono un po' incosciente"

"Non ho mai pensato di smettere di fare il Papa né di lasciare per le troppe responsabilità". Lo dice Francesco rispondendo alla domanda di uno dei trenta youtuber che lo hanno interrogato nel convegno di Scholas occurrentes, la fondazione voluta dal Pontefice che promuove iniziative di incontro fra ragazzi. "In realtà non pensavo neppure che mi avrebbero scelto ma da quel momento mi sono sentito in pace, per natura sono un po' incosciente".