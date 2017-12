Napoli, la baby gang colpisce ancora: nel mirino c è sempre l albero di Natale della Galleria

Sembra una lotta all'ultimo colpo quello tra i vandali dell'albero di Natale della Galleria Umberto di Napoli e gli strenui difensori dell'abete. La pianta, dopo essere stata rubata e ritrovata nei Quartieri Spagnoli alla vigilia del 25 dicembre, la notte successiva è stata abbattuta, proprio nel punto in cui era stata ricollocata dopo il suo ritrovamento. "Non ci arrendiamo ed è stato già rialzato", ha comunicato Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale dei Verdi che dalla sua pagina Facebook segue da vicino le sorti dell'albero fin dalle prime vicissitudini. "Nonostante il nostro presidio fino a oltre mezzanotte del 25 dicembre, - racconta Borrelli sulla sua pagina social - le baby gang hanno nuovamente abbattuto l'albero di Natale nella Galleria Umberto di Napoli". "Il vaso - continua - è stato già rialzato perché noi e la parte sana della città non ci arrendiamo alla violenza e alla prepotenza di chi si crede padrone della Galleria Umberto, trasformandola, nella migliore delle occasioni, in un campo di calcio improvvisato". E conclude: "Purtroppo dobbiamo continuare a fare i conti con la violenza delle baby gang contro le quali ancora non c'è a nostro avviso la necessaria attenzione. Da tempo e senza successo chiediamo al prefetto di convocare una riunione monotematica del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sul fenomeno"