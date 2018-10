Firenze, morta Wanda Ferragamo: vedova del fondatore della maison

E' morta a Fiesole (Firenze) Wanda Miletti Ferragamo, vedova dal 1960 di Salvatore Ferragamo, il fondatore della nota maison di moda. Deceduta all'età di 97 anni, era presidente onorario della Salvatore Ferragamo Spa. "Non dimenticheremo mai la tenacia, la passione e la visione di una donna unica come Wanda Ferragamo - ha commentato il sindaco di Firenze, Dario Nardella -. Ha portato la bellezza e la creatività in tutto il mondo".

Il successo di WandaConobbe Salvatore appena diciottenne a Bonito, in provincia di Avellino, quando lui era già stato in America (prima Boston e poi Hollywood) dov’era diventato famoso come il “calzolaio delle stelle” per il suo stile. Rimase vedova a 39 anni e con sei figli a carico, prese in mano l’azienda del marito. Nonostante non avesse esperienze regresse di management, riuscì a portare avanti il successo avviato negli anni precedenti. Oggi l’azienda conta 4mila dipendenti, 630 punti vendita in tutto il mondo e dal 2011 è quotata in borsa. Nel 2016 l’azienda ha fatturato 1,43 miliardi.