Firenze, bulli umiliano ragazzo down: la mamma denuncia tutto su Facebook

Una donna di Bagno a Ripoli (Firenze) ha deciso di denunciare sui social la disavventura del figlio, un tredicenne down vittima di bullismo. E lo ha fatto postando su Facebook la foto del ragazzino, ritratto mentre si rade per la prima volta. "La risposta ai tre compagni di squadra s…i che negli spogliatoi del calcio ti hanno fatto uno scherzo orribile è la tua faccia alta, fiera e timida come sei tu", ha commentato.