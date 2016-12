Tragedia a Bologna, bimbo muore investito da un'auto in retromarcia

Un bambino di 2 anni è morto in periferia di Bologna schiacciato da un'auto in manovra in un cortile condominiale. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il piccolo. Pare che il bimbo stesse giocando con una palla e un automobilista di 79 anni non lo ha visto e lo ha investito. Nel cortile c'erano anche il fratello e la madre della vittima.