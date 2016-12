Terrorismo,un indagato nel Faentino

I carabinieri del Ros hanno indagato per terrorismo un operaio marocchino, con cittadinanza italiana, nel Faentino. L'uomo aveva scaricato da internet filmati realizzati in zone di guerra, presumibilmente Siria. Interrogato dai pm antiterrorismo di Bologna, ha spiegato di aver scaricato le immagini "per curiosità", negando ogni forma di "condivisione" ideologica con i militanti jihadisti.