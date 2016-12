Reggiano, 20enne muore in incidente: "Seppellitemi in un campo di calcio"

"Quando morirò voglio essere seppellito in un campo di calcio , perchè lì ho dato la mia vita e lì voglio morire". A scrivere queste parole nel 2012 su Facebook è stato Nicolas Borchieri. Oggi però Nicolas non c'è più e ripensare a queste frasi fa impressione. L'auto su cui viaggiava infatti si è scontrata con un furgone sulla provinciale Montecchio-Sant'Ilario, in località Convoglio (provincia di Reggio Emilia ). Il ventenne è rimasto bloccato tra le lamiere della sua vettura ed è deceduto poco dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco.

Sul luogo dell'impatto sono accorsi l'elisoccorso dell'ospedale di Parma e l'auto medica dell'ospedale Franchini di Montecchio, che però non hanno potuto salvare Nicolas. I due mezzi sono andati completamente distrutti e ora la Polizia municipale della Val d'Enza sta vagliando le dinamiche dell'incidente, per capire cosa sia successo esattamente.



Dai primi accertamenti pare che l'auto del giovane abbia sbandato e sia finita contro il furgone che arrivava nel senso opposto. Non è da escludere che Nicolas possa avere avuto un malore improvviso. Con il senno di poi quelle sue parole lasciate su Facebook quattro anni fa risuonano oggi come un triste presagio.