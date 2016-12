Morti in ospedale: ex infermiera eliminava i pazienti "difficili"

E' stata arrestata Daniela Poggiali, l'infermiera al centro di un'inchiesta per undici morti sospette avvenute all'ospedale di Lugo (Ravenna). La 42enne era indagata per omicidio volontario dopo la morte, ad aprile, di una 78enne. Le perizie della procura hanno consigliato un approfondimento anche per altri 10 casi. La donna eliminava i pazienti difficili da curare o con parenti particolarmente stressanti e poi scattava foto con il cadavere.

Durante l'arresto Daniela Poggiali ha mantenuto "l'atteggiamento di estrema freddezza che ha avuto sin dall'inizio delle indagini", ha detto il Procuratore capo di Ravenna Alessandro Mancini per descrivere l'atteggiamento dell'ex infermiera, portata in carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato nei confronti di Rosa Calderoni, 78enne morta all'ospedale di Lugo l'8 aprile.



Per quanto riguarda le restanti 38 morti sui quali la procura ha svolto indagini, per almeno una decina di casi il procuratore parla di decessi "molto sospetti" per i quali sarà tuttavia difficile far luce "stante il lungo periodo passato dalla data di morte ad oggi". Anche per quanto riguarda il decesso della signora Calderoni, ha detto Mancini, il "caso è stato preso per i capelli".