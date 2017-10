Migranti, Papa a Bologna: "Liberiamo gli schiavi per futuro insieme"

Il Papa esorta i Paesi "ad aprire corridoi umanitari per i rifugiati in situazioni più difficili" e invita a "liberare gli schiavi". In visita a Bologna, dove ha incontrato i migranti dell'Hub, ricorda che la città è stata la prima in Europa, 760 anni fa, a liberare 5.855 schiavi, e dice ai profughi: "Come vorrei che anche i vostri nomi fossero ricordati per trovare assieme, come allora, un futuro comune".