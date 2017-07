"Mi avevano dipinta come un mostro, come quello che non sono". Così Daniela Poggiali, l'infermiera di Lugo di Ravenna che era stata soprannominata "infermiera killer" e accusata di aver ucciso una 78enne con un'iniezione di cloruro di potassio, commenta l'assoluzione in appello arrivata venerdì. E spiega che ora, dopo mille giorni di carcere, "mi riprendo la mia vita e tutto quello che mi hanno tolto, finalmente ho avuto giustizia".