Forlì, 13enne tetraplegico escluso dalla gita scolastica

“Cristian è gravemente disabile, non può esprimere le sue emozioni, ma questo non significa che queste emozioni non le provi. La scuola dopo averlo escluso dalla gita non si è preoccupata nemmeno di avvertire la famiglia -ha affermato la donna-. Una mancanza di riguardo che ha accresciuto il dolore. Tra l’altro il museo, come vuole la legge, non ha barriere architettoniche e ospita regolarmente visitatori in carrozzina”.



Così il prossimo 22 marzo Cristian resterà in classe con l’insegnante di sostegno mentre i compagni andranno a visitare la mostra sull’art deco al museo San Domenico della città romagnola in cui sono esposte opere del ‘900. Cristian è tetraplegico dalla nascita ed è incapace di camminare e parlare mentre per deglutire e nutrirsi ha bisogno di una sonda gastrica ma è un ragazzino curioso a cui “piace uscire di casa, stare con i compagni, vedere il mondo”, ha concluso la madre addolorata.