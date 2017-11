Donna uccisa in casa a Budrio, il marito confessa: il delitto dopo un rimprovero

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Anna Lisa Cacciari, la pensionata ex fioraia 65enne trovata morta lunedì nella sua casa di Armarolo di Budrio. Il marito, Athos Vitali, fermato martedì, ha confessato di aver ucciso la donna dopo un roimprovero per essere rientrato tardi a casa. Era stato proprio l'uomo ad aver dato l'allarme, raccontando di essere tornato a casa a metà mattina e di aver trovato la moglie morta.

L'uomo, 69 anni, interrogato dai militari è crollato e ha confessato, fornendo un quadro che gli investigatori definiscono "coerente" con gli indizi raccolti nei suoi confronti, attraverso l'analisi di tabulati e di alcuni filmati di impianti di videosorveglianza.



Vitali ha ammesso di aver avuto una discussione con la moglie, che lo aveva rimproverato per essere tornato a casa in ritardo, e quindi di averla colpita due volte con un coltello da cucina. Dopo aver ucciso la donna, l'uomo è uscito dalla villetta e, dopo un giro in macchina, ha fatto ritorno in tarda mattinata, fingendo di trovare in quel momento il corpo della moglie riverso a terra.



Il 69enne ha però confermato di non sapere nulla del portafogli della donna, che risulta scomparso dalla sua borsa: l'ipotesi è quindi che la stessa vittima possa averlo riposto da qualche altra parte. "In 40 anni saranno state un paio le volte in cui abbiamo davvero litigato" ha detto l'uomo durante la confessione, spiegando che le discussioni nella coppia non erano frequenti.