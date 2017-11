Donna accoltellata a morte in casa nel Bolognese

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta accoltellata in una villetta di Budrio, nel Bolognese: avrebbe almeno due ferite, di cui una alla schiena. All'interno dell'abitazione non ci sono apparentemente segni di colluttazione. La casa dove è stato trovato il cadavere si trova in aperta campagna. Sul posto indagano i carabinieri della compagnia di Molinella.