Del Grande: "Sono stato detenuto ingiustamente, mi hanno tolto la libertà"

Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 1 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 2 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 3 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 4 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 5 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 6 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 7 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 8 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 9 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 10 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 11 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 12 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 13 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 14 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano 15 di 15 Ansa Ansa Gabriele Del Grande arrivato a Bologna, ad accoglierlo i familiari e Angelino Alfano leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non ho ancora capito perché sono stato fermato, gli avvocati cercheranno di chiarirlo", ha spiegato Del Grande al suo rientro in Italia dopo il rilascio in Turchia. Il giornalista ha precisato che a fermarlo sono stati "agenti in borghese", per cui non è riuscito a capire se fossero poliziotti o militari. "Sono stato fermato e sono uscito stanotte dal luogo dove mi trovavo" ha spiegato. Durante la detenzione, ha ribadito, "non mi è stato tolto un capello".



"Grazie al ministro degli Esteri turco" - Del Grande ha ringraziato "tutti, anche chi a livello turco si è mosso per me, dall'ambasciatore al ministro degli Esteri della Turchia", quindi ha voluto ricordare tutti i suoi colleghi rinchiusi nelle carceri del mondo. "Un saluto a tutti i giornalisti che sono ancora in carcere in condizioni peggiori della mia in Turchia e in tutto il mondo", ha detto. Poi si è congedato: "Adesso vado a mangiare! Dopo sette giorni di sciopero della fame...". Il giornalista e blogger ha confermato che quello a cui sta lavorando, e per cui si trovava in Turchia, è un libro.