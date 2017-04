Gabriele Del Grande libero dopo 15 giorni di detenzione in Turchia

Il rimpatrio di Del Grande, stando a quanto emerso, è avvenuto a seguito di una procedura di espulsione decisa dalle autorità turche.



Del Grande: "Vittima di violenza istituzionale" - "Sono stato vittima di una violenza istituzionale. Quello che mi è successo è illegale: un giornalista privato della libertà mentre sta svolgendo un lavoro in un Paese amico", ha detto ancora Del Grande.



Alfano: "Gabriele sta bene, soddisfatto" - "Sono felice del buon esito, abbiamo potuto constatare che sta bene", ha detto Alfano dopo aver abbracciato Del Grande. "E' stato un lavoro silenzioso in questi giorni, è andata bene, sono molto soddisfatto", ha aggiunto il ministro degli Esteri.



Gentiloni: "Grande soddisfazione" - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha parlato con il padre di Gabriele Del Grande, Massimo, al quale ha espresso la sua grande soddisfazione per l'imminente arrivo in Italia del giornalista e blogger. Lo rende noto Palazzo Chigi. La liberazione è "frutto - sottolinea Gentiloni - dell'impegno svolto con discrezione e determinazione dalla nostra diplomazia".



Renzi: "Complimenti a Gentiloni" - "Gioia per la liberazione di Gabriele Del Grande. Un abbraccio a lui e alla famiglia. Bravo a Paolo Gentiloni e al Governo .iostocongabriele". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.



