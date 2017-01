Coniugi uccisi a Ferrara, i due minori temevano di essere scoperti

Il 16enne e il 17enne in carcere minorile per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, padre e madre del più giovane dei due, avevano paura di essere visti mentre portavano via i cadaveri. Per questo alla fine i corpi sono rimasti nella villetta di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), dopo essere stati massacrati a colpi di scure. In particolare è stato il figlio delle vittime a tirarsi indietro, temendo appunto di essere scoperto.