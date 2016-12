Bologna, cambia sesso ma viene discriminata sul posto di lavoro

A 44 anni Marco è diventato Rossana, grazie a un intervento chirurgico e alla legge che in Italia permette di cambiare sesso. Ma, nell'azienda nel Bolognese, dove da 6 anni lavora come impiegato, da sette mesi viene messa in atto una discriminazione nei suoi confronti. A Rossana viene impedito di vestirsi da donna e così la vicenda diventa un caso giudiziario.

In orario d'ufficio, dunque, Rossana non può indossare abiti femminili; è stata inoltre sottoposta a una visita dal medico aziendale ed è stata dispensata da mansioni che prevedevano contatti con consulenti esterni: insomma, con il cambio di sesso, la sua vita professionale si è trasformata in un incubo. E per difendersi dalle discriminazioni alle quali viene sottoposta e difendere i suoi diritti si è dovuta rivolgere a un avvocato.