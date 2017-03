Bologna: 10 anni a un 36enne per violenza sessuale, stalking e botte

Dieci anni con il rito abbreviato: è la condanna decisa dal gup di Bologna Rita Zaccariello per un albanese di 36 anni, in carcere da un anno per violenza sessuale, stalking e lesioni ai danni di una badante ucraina di 44 anni. Era accusato di averla picchiata, di aver abusato di lei e di averla perseguitata per mesi. A dicembre 2015 l'uomo l'aveva aggredita procurandole la frattura del setto nasale. In seguito c'erano stati molti altri pestaggi.