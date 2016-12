Barricate anti migranti a Goro, Alfano: "Le profughe andranno via ma non sarà un precedente"

La decisione di portare via le 12 profughe africane dopo le proteste della popolazione a Goro "non lo consideriamo un precedente, sono state circostanze specifiche ad aver determinato la scelta". Lo dice il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, negando preoccupazioni su possibili atti emulativi. "La presenza di donne, di cui una incinta, ha consigliato di individuare altre soluzioni e a non trasformare il fatto in una questione di principio".