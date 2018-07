Banda della Uno Bianca, scarcerato Marino Occhipinti: era all'ergastolo

Occhipinti, 53 anni, in semilibertà dal 2012, potrà ora quindi lasciare la struttura penitenziaria. La decisione, scrive il Corriere della Sera, è stata presa dal giudice Linda Arata e dal presidente del Tribunale di Sorveglianza, Giovanni Maria Pavarin, sulla base della documentazione presentata dai legali dell'ex poliziotto assassino. Il suo pentimento, si legge nel provvedimento, è "autentico", ha "rivisitato in modo critico il suo passato" e "non è socialmente pericoloso".



Ad agosto dello scorso anno fece discutere la notizia del permesso che gli fu accordato per trascorrere una settimana in albergo in Valle d'Aosta per un'iniziativa promossa da Comunione e Liberazione e dalla Cooperativa Giotto, alle cui dipendenze lavora da oltre 15 anni. Un permesso-premio, accordato dal Tribunale di Sorveglianza di Padova dove Occhipinti era detenuto, duramente criticato dall'associazione dei familiari delle vittime: "Rimango allibita - aveva commentato la presidente, Rosanna Zecchi - Non mi aspettavo una cosa di questo genere. Non è giusto, ma che giustizia è?".