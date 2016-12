UnipolSai, indagato l'a.d. Carlo Cimbri

11:01 - Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede di UnipolSai, a Bologna. Le perquisizioni sono state disposte dalla magistratura in relazione a presunti illeciti nell'operazione di fusione avvenuta tra Unipol Assicurazioni, Premafin Finanziaria, Milano Assicurazioni e Fondiaria Spa che ha dato vita a UnipolSai. L'a.d. Carlo Cimbri risulta indagato per aggiotaggio insieme ad altri tre manager.

Gli altri manager indagati sono Roberto Giay, già amministratore delegato di Premafin Finanziaria; Fabio Cerchiai, ex presidente del consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni; e Vanes Galanti, in passato presidente del consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni.



La nascita di UnipolSai - L'atto di fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin in Fonsai (Fondiaria-Sai) è stato stipulato sul finire del 2013 ed ha acquistato efficacia a partire dal 6 gennaio 2014 a seguito dell'iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese. Fonsai ha cambiato la sua denominazione in UnipolSai.