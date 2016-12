18 luglio 2014 Ravenna, nonno e nipotino di un anno e mezzo muoiono cadendo in un canale Stavano passeggiando alle saline di Cervia quando sarebbero scivolati Tweet google 0 Invia ad un amico

19:17 - Un uomo e il suo nipotino di un anno e mezzo sono morti a Cervia, in provincia di Ravenna. I due sarebbero scivolati in un canale, finendo in acqua, mentre passeggiavano su una strada di campagna che costeggia il canale emissario delle Saline. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.

A trovare i loro corpi senza vita in un canale delle saline di Cervia, in provincia di Ravenna, sono stati i genitori del piccolo, preoccupati perché non li vedevano tornare dalla passeggiata in bicicletta. Il bambino, Thomas Moschini, 17 mesi, e il nonno Lorenzo Ferri, 76 anni, sono morti proprio durante una delle gite che facevano abitualmente.



Entrambi cervesi, i due erano usciti alle 8 e poi, secondo quanto ricostruito sinora dai Carabinieri, avevano proseguito a piedi. Non ci sono al momento testimoni che possano raccontare quanto successo: l'ipotesi è che il bimbo sia caduto in acqua e il nonno abbia provato, senza riuscirci, a salvarlo.



Alle 12 i genitori hanno dato l'allarme e sono usciti a cercarli, trovandoli mezz'ora dopo, senza vita, nel canale di via del Vallone. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Sul posto il pm di turno Cristina D'Aniello.