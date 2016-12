Emanuele Filiberto contro i partigiani innesca l'ira di Twitter, poi si difende: "Mio account violato"

Ad accendere i riflettori su Emanuele Filiberto di Savoia è un tweet dell' ANPI di Brescia : "Dall'account di @efsavoia parte un tweet ingiurioso sui #partigiani definiti "parassiti"". Il riferimento era alle parole del principe sull'impatto economico delle associazioni dei partigiani che graverebbero sulle casse pubbliche per complessivi 3 milioni di euro. Ma l'erede della casata reale italiana aveva già pubblicato la propria personale presa di distanza da quelle parole offensive con un altro tweet: "Qualcuno è entrato nel mio account e ha mandato articolo su partigiani volendo cavalcare la diatriba sulla mia visita a Noto! Mi dispiace!" Le scuse pubbliche non sono bastate a sedare la protesta che fulminea è montata sul social network.

Tantissimi i commenti che hanno preso di mira l'ex concorrente di "Ballando con le stelle": "@efsavoia sempre ignavi e vigliacchi rimangono. Non meritano neanche il rispetto dei vinti". E ancora: "Peccato non aver saputo che eri a Noto perché sarei potuta venire da Catania a dirti che non c'è parassita più grande di te". "Spiegati meglio, così peggiori la sitazione", rincara la dose un altro utente. "Noi invece vorremmo ricordarti il ruolo del tuo bisnonno e come se la diede a gambe quando fu firmato l'armistizio! VERGOGNA", scrive un altro.