Elezioni Sicilia, ombre sul seggio in una casa di riposo: "Mia madre ha votato ma è interdetta"

Domenica 5 novembre si è votato in Sicilia ma sembra che qualcosa a Sant'Agata Li Battiati non sia andato proprio correttamente. Stefania Petyx ha intervistato Enzo, la cui madre è ricoverata in una casa di riposo eppure pare abbia votato, con tanto di firma che attesta la validità del documento dell'ufficio elettorale. La signora però è dichiarata invalida alla firma sulla carta d'identità e questo Enzo lo fa presente all'ufficio reponsabile, senza però ricevere alcuna spiegazione legittima. Il suo caso tuttavia non è il solo emerso in questo piccolo comune siciliano. Striscia la Notizia ha raccolto altre testimonianze, tutte legate allo stesso partito politico.