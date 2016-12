Ebola, il medico Emergency peggiora Spallanzani: iniziato terzo trattamento

14:23 - Il medico di Emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma "ha avuto un peggioramento. Ha iniziato ad avere disturbi gastrointestinali importanti (nausea, vomito e diarrea)". Lo affermano i medici nel bollettino, aggiungendo che il terzo trattamento sperimentale è iniziato. Il trattamento è stato finora basato su un farmaco antivirale e sul plasma di convalescente. Oggi è stato aggiunto un nuovo farmaco che agisce sulla risposta immunitaria.

Al momento, rileva il bollettino sanitario, il medico di Emergency, per il quale la prognosi continua a essere riservata, ha "febbre elevata, superiore a 39 gradi, le sue condizioni generali sono peggiorate, lamenta profonda spossatezza e sonnolenza. Il paziente tende ad assopirsi ma è facilmente risvegliabile, risponde a tono alle domande poste e riesce a deambulare autonomamente nella stanza. I valori dei globuli bianchi e delle piastrine sono sostanzialmente stazionari. Normale la funzione renale e modesta alterazione della funzionalità epatica". Il bollettino rileva anche che "non c'è nessuna nuova manifestazione emorragica e che il medico respira spontaneamente con erogazione di ossigeno al bisogno".



Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza stampa ha spiegato che prima non era mai stato utilizzato il nuovo trattamento con il quale stanno curando il medico di Emergency contro l'Ebola. Il trattamento agisce sulla risposta immunitaria e ha un meccanismo finalizzato alla riduzione delle infiammazioni.