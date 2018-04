Rimettersi in gioco dopo il dolore e le violenze subite. Carla Caiazzo due anni fa è stata data alle fiamme a Pozzuoli, nel Napoletano, dal suo ex compagno mentre era all'ottavo mese di gravidanza e ora si mostra per la prima volta in pubblico posando per un servizio fotografico per una linea di moda. Un primo passo verso il ritorno alla vita e per dire #ioridoancora .

"Ho scelto di mostrarmi senza dubbi e senza paure per dimostrare quanto sia dura anche per chi è sopravvissuto alla violenza - racconta Carla -. E' dura ricominciare, non solo per le sofferenze fisiche e dell'anima, ma anche per riprendere la quotidianità. Ricominciare o ritrovare un lavoro, crescere i figli, coltivare un nuovo amore".



Carla ha fondato l'associazione contro la violenza sulle donne #ioridoancora grazie all'incontro con Diana Palomba, presidente Italia di Feminin Pluriel, un network che unisce donne con professionalità e storie diverse per la condivisione di esperienze, progetti e nuove avventure.



Carla si è prestata, divertendosi, per uno shooting fotografico. Per l'occasione il brand di moda Silvian Heach ha realizzato 50 felpe #ioridoancora, in vendita in limited edition, per sostenere la sua associazione contro la violenza sulle donne.