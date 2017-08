Dalla vostra parte, donna truffata sul web: "Prima mi ha conquistata, poi ha chiesto i soldi"

L'aveva conquistata raccontandole di essere un medico chirurgo inglese impegnato in Siria, ma in realtà il truffatore che si celava dietro l'identità di Garry Millet ha raggirato la sua vittima, Silvana, fino a farle vendere tutti gli ori di famiglia per recuperare il denaro richiesto. "Mi ha contattata lui in una chat e mi ha molto colpito con i suoi racconti sui bambini che operava, mi ero innamorata di lui" rivela la donna alle telecamere di "Dalla vostra parte", spiegando quindi come l'uomo sarebbe riuscito a ingannarla: "Mi disse che aveva mandato un bagaglio in Canada e per recuperarlo mi ha messo in contatto con altre persone, che mi hanno chiesto molti soldi. Così ho venduto tutti i miei ori sperando di poterlo aiutare." Il vero colpo di scena, però, arriva mentre l'inviato del preserale di Retequattro è ancora in compagnia di Silvana, quando la donna viene nuovamente contattata dal suo truffatore.