Corona, rissa davanti alla discoteca, il legale: "E’ stato provocato"

"E' stato provocato, non è partita da lui". Questo il commento del legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ospite nello studio di Mattino Cinque, in merito alla rissa sfiorata dal suo assistito davanti a una nota discoteca di Milano.



L'avvocato commenta poi la restituzione di circa 1,9 milioni di euro a Corona: "Questa decisione per un penalista come me è ancora più clamorosa della sentenza d’assoluzione dell’anno scorso. Farsi ridare i soldi dalle misure di prevenzione è come fare 3 gol al Barcellona". E aggiunge: "Questo rimarca la liceità dei guadagni del mio assistito. Speriamo possa tornare presto a lavorare". "E’ vero – sottolinea Chiesa – Fabrizio è contento ma questo scherzo gli è costato 16 mesi di galera, chi glieli ripaga questi 16 mesi?".