Corona potrebbe tornare in carcere, parla l’avvocato: "Non ha violato le norme"

Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere. All’ex re dei paparazzi, scarcerato lo scorso 21 febbraio dopo 16 mesi di reclusione per la vicenda dei contanti ritrovati nel controsoffitto, era stata data la possibilità di dormire nella sua casa di Milano, sotto sequestro e affittata alla compagna Silvia Provvedi. Corona ha però violato le prescrizioni dell’affidamento postando un video rap sul suo profilo Instagram e ora rischia la revoca dell’affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi.



Ospite in collegamento telefonico a Mattino Cinque, l’avvocato Ivano Chiesa ha dichiarato: "Fabrizio Corona non ha violato alcuna norma. Anche io ho appreso la notizia come voi tramite le agenzie di stampa, ma nessuno gli ha notificato quanto accaduto nelle ultime ore". Chiesa ha poi aggiunto: "C’è un magistrato che deve decidere e per rispetto nei suoi confronti non commento".