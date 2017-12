Con 500 euro di pensione, Maria lotta per sopravvivere ogni giorno

Ridotta a ricavare gli abiti dalle tende. A questo è stata portata la signora Maria, che con la sua pensione di poco superiore a 500 euro è costretta ogni mese a spaccare il centesimo: vive in una casa popolare a Brandizzo, un comune nel torinese, è madre di tre figli con disabilità e ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza. L'unico vizio che si concede è il ballo una volta a settimana, racconta ai microfoni di Dalla vostra parte, per alleggerire la tensione di una vita sempre in bilico e liberare la mente.