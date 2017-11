Como, la tomba è troppo "vistosa": polemiche sulla scelta della coppia gay

Entrambi iscritti all'Arcigay, Carlo e Corrado sono stati dei pionieri nella lotta per il riconoscimento dei diritti gay. Quando ancora in Italia era vietato, si unirono in matrimonio a Londra. E, non appena e' stata approvata la legge sulle coppie di fatto, sono stati i primi a presentarsi in comune a Mariano per ottenere il certificato di unione civile. Sarebbe stato lo stesso Carlo a spiegare come voleva la sua tomba quando ha capito che stava per morire.



Una scelta che però crea problemi persino alla politica locale, visto che, riporta il Corriere della Sera, Forza Italia intende "stabilire un piano dei colori che impedisca la presenza di tinte troppo vistose nel cimitero di Mariano", attraverso una mozione.