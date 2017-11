Codice Ong, Medici Senza Frontiere: "Ecco perché non abbiamo firmato"

Il no di Medici Senza Frontiere al codice di comportamento per le Ong ha fatto discutere. Per questo il direttore generale, Gabriele Eminente, ha voluto spiegare punto per punto i motivi che hanno spinto l'organizzazione a rifiutare il documento. I punti chiave sono la presenza di armi sulle navi, che MSF rifiuta, e il divieto di trasbordo di migranti da una nave all'altra, che potrebbe essere troppo oneroso economicamente.