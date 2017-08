Migranti, Avramopoulos (Ue): tutte Ong aderiscano al codice condotta

"Mi dispiace che alcune Ong abbiano scelto di non firmare il Codice di condotta. Dobbiamo lavorare tutti assieme per smantellare il modello di business dei trafficanti ed evitare le morti dei migranti". Lo ha dichiarato Dimitris Avramopoulos, commissario europeo per le migrazione e affari interni. "Chiedo di nuovo a tutte le Ong di aderire all'iniziativa", ha quindi aggiunto.