Un piano di rilancio per il territorio dell’Alto Nera, devastato dal terremoto. Questo il progetto fortemente voluto da Cia Marche e supportato da Copagri Marche e dal Comune di Castelsantangelo sul Nera. Un progetto che nasce da due necessità primarie: acqua per gli allevamenti al pascolo in alta quota e ideazione di un bacino di raccolta per evitare che la risorsa idrica venga dispersa in un momento e luogo dove le ripetute e devastanti scosse sismiche hanno modificato l'assetto idrogeologico della zona, togliendo acqua a molte delle fonti presenti in alta quota.