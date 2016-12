Cassazione: "Sì alla stepchild adoption, ma solo in casi particolari"

Via libera dalla Cassazione alla stepchild adoption, ma solo se "realizza effettivamente l'interesse del minore". La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accolto la domanda di adozione di una minore, proposta dalla compagna della madre. Le due donne convivono in modo stabile. Questa adozione, si spiega, "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando".