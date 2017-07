Cassazione: migranti irregolari ma disabili non vanno espulsi

Niente espulsione per gli immigrati irregolari se hanno una grave disabilità per la quale, in patria, non riceveranno la stessa assistenza che hanno in Italia. Lo ha deciso la Cassazione bloccando il rimpatrio di un magrebino, da 30 anni nel nostro Paese, amputato di una gamba e assistito dall'Inps. I giudici osservano che sebbene la legge non preveda la deroga, i principi umanitari impongono di valutare caso per caso le categorie "vulnerabili".

Nella loro decisione, i supremi giudici rilevano che la grave disabilità invocata da Mokaadi Lofti Ben Dhaouadi per rimanere in Italia, non rientra nel diritto "alle cure urgenti o essenziali" per le quali la legge sull'immigrazione Bossi-Fini del 1998 consente la permanenza in Italia anche per gli "irregolari".



Tuttavia, secondo la Cassazione, una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata in base a quanto suggerito da verdetti della Consulta non consente provvedimenti espulsivi che ledono quel "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione. Decidendo dei ricorsi di persone immigrate senza documenti e disabili, contro i rimpatri forzati, occorre valutare "caso per caso" tenendo presente le disposizioni "di carattere umanitario in materia di categorie cosiddette 'vulnerabili'" contenute nella Bossi-Fini da considerare come un elenco non esaustivo al quale si devono affiancare i principi della Corte dei diritti umani. La vicenda ora sarà rivista dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.