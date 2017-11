Caso Rapposelli, le prime parole di Simone a Pomeriggio Cinque

Non si è ancora risolto il giallo di Renata Rapposelli, la pittrice di Ancona scomparsa lo scorso 9 ottobre e poi trovata morta in un dirupo, a Tolentino, nel maceratese, il 3 novembre scorso. Mentre sono ancora in corso gli esami per definire le cause del decesso, gli occhi sono sempre puntati sull’ex marito Giuseppe Santoleri e sul figlio Simone, unici due indagati. Con un quadro così poco chiaro pesano le parole pronunciate da quest’ultimo nella prima intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque, quando la donna era ancora scomparsa: "Quel giorno mio padre è tornato verso le cinque, cinque e mezza e gli ho chiesto come fosse andato il tragitto. Ero convinto che ci potesse essere stato un approccio sentimentale. Tutto avrei pensato, lo giuro su Dio, tranne che potesse essere successo qualcos’altro". Una frase ambigua che è ora sotto analisi degli inquirenti.