Caserta, paziente con problemi psichici uccide un 77enne a pugni in ospedale

Un uomo di origini africane ha ucciso un 77enne italiano fracassandogli la testa a colpi di pugni all'interno dell'ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che, con non poche difficoltà, hanno bloccato il soggetto, che è stato poi sedato dal personale medico. Entrambi erano ricoverati nella struttura che ospita pazienti con problemi psichiatrici.

Caserta, paziente in cura psichiatrica uccide uomo a pugni Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il fatto si è verificato attorno alle 7:10 di martedì mattina. La vittima è un infermiere in pensione 77enne di Falciano del Massico, nel Casertano. Per bloccare l'aggressore, che avrebbe tra i 20 e i 25 anni, alcuni carabinieri intervenuti sono rimasti contusi. Il migrante, non ancora identificato, era stato condotto lunedì sera all'ospedale dopo essere stato bloccato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della polizia a Castel Volturno, mentre in strada danneggiava auto in sosta e minacciava passanti.